Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонники объявили «бойкот» Бузовой, Галкину и Пугачевой
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Мнение: почему России нужен уступчивый Башар Асад
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Над Финским заливом произошел инцидент с российским Ту-154
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Из-за Меган Маркл в пластической хирургии появился новый тренд
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Интимная пластика: три реальные истории
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
12Белый дом Рождества
18:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Штаб Зимней универсиады-2019 откроется в Иркутске 13 декабря

Жители города смогут больше узнать о волонтерском движении и познакомиться со спортивной программой соревнований.

Студенческий штаб зимней универсиады 2019 года откроется в столице Приангарья 13 декабря. Жители и гости города смогут больше узнать о волонтерском движении, вступить в ряды добровольных помощников, познакомиться со спортивной программой соревнований. Организаторы приготовили для каждого города-участника «Сибирского PROдвижения» развлекательные площадки, фотозоны с талисманом Студенческих игр U-Лайкой, эстафеты, розыгрыши призов и сувениров с символикой состязаний. В городах будут установлены арт-объекты, посвященные Студенческим играм. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

Делегация фестиваля «Сибирское PROдвижение» также посетит еще семь крупнейших городов Сибири и в каждом из них откроет Студенческий штаб Зимней универсиады-2019. Первым пунктом транссибирского тура стал Абакан. 2 декабря делегация «Сибирского PROдвижения» открыла там Студенческий штаб Зимней универсиады-2019. С этого момента в Хакасии официально стартовал набор волонтеров Студенческих игр. В Абакане установили верстовой столб, который отсчитывает расстояние до Красноярска — столицы соревнований. Арт-объект должен напоминать жителям региона о приближении Зимней универсиады-2019.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В играх примут участие более 3 тысяч молодых спортсменов из 50-ти стран. Всего в рамках Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11-ти видах спорта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Образец МС-21 для показов планируют произвести к сентябрю 2018 года
Депутат ЗС Антон Красноштанов: Я верю, что Ленинский округ станет достоянием Иркутска
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
ЕС опубликовал черный список стран-офшоров
СМИ узнали о схеме по вывозу денег российских элит из-за рубежа
В ГД рассмотрят законопроект о контроле контента гостелеканалов
Ксения Собчак оскорбила чувства челябинских коммунистов
В Ставропольском крае разбился вертолет
Премьер-министра Эстонии не пустили в самолет до Таллина
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь