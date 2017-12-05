Штаб Зимней универсиады-2019 откроется в Иркутске 13 декабря

Студенческий штаб зимней универсиады 2019 года откроется в столице Приангарья 13 декабря. Жители и гости города смогут больше узнать о волонтерском движении, вступить в ряды добровольных помощников, познакомиться со спортивной программой соревнований. Организаторы приготовили для каждого города-участника «Сибирского PROдвижения» развлекательные площадки, фотозоны с талисманом Студенческих игр U-Лайкой, эстафеты, розыгрыши призов и сувениров с символикой состязаний. В городах будут установлены арт-объекты, посвященные Студенческим играм. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

Делегация фестиваля «Сибирское PROдвижение» также посетит еще семь крупнейших городов Сибири и в каждом из них откроет Студенческий штаб Зимней универсиады-2019. Первым пунктом транссибирского тура стал Абакан. 2 декабря делегация «Сибирского PROдвижения» открыла там Студенческий штаб Зимней универсиады-2019. С этого момента в Хакасии официально стартовал набор волонтеров Студенческих игр. В Абакане установили верстовой столб, который отсчитывает расстояние до Красноярска — столицы соревнований. Арт-объект должен напоминать жителям региона о приближении Зимней универсиады-2019.