Штаб Зимней универсиады-2019 откроется в Иркутске 13 декабря
Жители города смогут больше узнать о волонтерском движении и познакомиться со спортивной программой соревнований.
Жители города смогут больше узнать о волонтерском движении и познакомиться со спортивной программой соревнований.
Студенческий штаб зимней универсиады 2019 года откроется в столице Приангарья 13 декабря. Жители и гости города смогут больше узнать о волонтерском движении, вступить в ряды добровольных помощников, познакомиться со спортивной программой соревнований. Организаторы приготовили для каждого
Делегация фестиваля «Сибирское PROдвижение» также посетит еще семь крупнейших городов Сибири и в каждом из них откроет Студенческий штаб Зимней универсиады-2019. Первым пунктом транссибирского тура стал Абакан. 2 декабря делегация «Сибирского PROдвижения» открыла там Студенческий штаб Зимней универсиады-2019. С этого момента в Хакасии официально стартовал набор волонтеров Студенческих игр. В Абакане установили верстовой столб, который отсчитывает расстояние до Красноярска — столицы соревнований.
Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В играх примут участие более 3 тысяч молодых спортсменов из 50-ти стран. Всего в рамках Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11-ти видах спорта.