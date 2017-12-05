Владимир Мякуш открыл сельский клуб в Увельском районе

По данным пресс-службы ЗСО, березовский ДК для окрестных населенных пунктов был настоящим культурным центром: здесь расположены сельская библиотека, учебная площадка Увельской детской школы искусств, 15 действующих кружков и любительских объединений, база фольклорного вокального коллектива «Молодки» и даже ткацкая мастерская.

Однако здание дома культуры, как раз отметившего двадцатилетний юбилей, давно нуждалось в ремонте.

В рамках проекта «Местный ДК» в «Прометее» заменили крышу, окна и двери, реконструировали инженерные системы, реконструировали зрительный зал.

Ремонт обошелся в шесть миллионов рублей, пять из них были выделены из областного бюджета.

«Открытие после ремонта сельского клуба, особенно в день рождения ДК, это не только настоящий праздник для сотрудников, но и для всех жителей деревни Березовка, — отметил Владимир Мякуш. — Березовский клуб — это настоящий центр досуга и творческого развития. Сегодня мы увидели обновленный, уютный ДК. Я очень рад, что теперь у селян есть такой клуб, в который хочется приходить снова и снова».