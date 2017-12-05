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15:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Владимир Мякуш открыл сельский клуб в Увельском районе

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря, ФедералПресс. Председатель ЗСО Челябинской области Владимир Мякуш принял участие в открытии после ремонта дома культуры в поселке Березовка Увельского района. ДК «Прометей» прошел капитальный ремонт в рамках проекта «Местный дом культуры», сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

По данным пресс-службы ЗСО, березовский ДК для окрестных населенных пунктов был настоящим культурным центром: здесь расположены сельская библиотека, учебная площадка Увельской детской школы искусств, 15 действующих кружков и любительских объединений, база фольклорного вокального коллектива «Молодки» и даже ткацкая мастерская.

Однако здание дома культуры, как раз отметившего двадцатилетний юбилей, давно нуждалось в ремонте.

В рамках проекта «Местный ДК» в «Прометее» заменили крышу, окна и двери, реконструировали инженерные системы, реконструировали зрительный зал.

Ремонт обошелся в шесть миллионов рублей, пять из них были выделены из областного бюджета.

«Открытие после ремонта сельского клуба, особенно в день рождения ДК, это не только настоящий праздник для сотрудников, но и для всех жителей деревни Березовка, — отметил Владимир Мякуш. — Березовский клуб — это настоящий центр досуга и творческого развития. Сегодня мы увидели обновленный, уютный ДК. Я очень рад, что теперь у селян есть такой клуб, в который хочется приходить снова и снова».

Добавим, в Увельском районе за последние годы в рамках регионального проекта отремонтированы шесть домов культуры. Жители Березовки по окончании праздничного концерта в честь капремонта «Прометея» обратились к спикеру ЗСО с просьбой о ремонте местной дороги. Председатель Заксобрания пообещал решить вопрос о выделении семи миллионов на эту работу.

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