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15:48 (мск), источник: dostup1.ru

Более 14,5 тыс. южноуральских выпускников напишут итоговое сочинение

Направлениями тем письменной работы 2017 года станут «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

В среду, 6 декабря, во всех российских школах пройдет итоговое сочинение — в Челябинской области его напишут более 14,5 тыс. школьников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования и науки.

Напомним, эта письменная работа является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения.

Тема сочинения станет известна лишь за 15 минут до начала. Однако уже сейчас школьники знают возможные направления: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

У выпускников будет 235 минут, чтобы написать работу, лицам с ограниченными возможностями здоровья дадут на 1,5 часа больше.

Результатом итогового сочинения станет «зачет» или «незачет». Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставят возможность его пересдать в дополнительные сроки — 7 февраля и 16 мая 2018 года.

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