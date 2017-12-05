Более 14,5 тыс. южноуральских выпускников напишут итоговое сочинение

В среду, 6 декабря, во всех российских школах пройдет итоговое сочинение — в Челябинской области его напишут более 14,5 тыс. школьников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования и науки.

Напомним, эта письменная работа является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения.

Тема сочинения станет известна лишь за 15 минут до начала. Однако уже сейчас школьники знают возможные направления: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

У выпускников будет 235 минут, чтобы написать работу, лицам с ограниченными возможностями здоровья дадут на 1,5 часа больше.