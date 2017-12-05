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15:46 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске презентовали клип о любви на языке жестов

Участники проекта «Равный равному» презентовали клип на песню «Океанами стали» на языке жестов.

Участники молодежного проекта «Равный равному» презентовали клип на песню «Океанами стали» исполнителя Alekseev (Никита Алексеев) на языке жестов — съемки видео проходили в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба молодежи с ограниченными возможностями «Наше место».

История о зарождающихся отношениях между девушкой с ограничением слуха и актером театра снята в рамках молодежного инклюзивного проекта «Равный равному». В съемках приняли участие молодые люди с ограничением слуха и студенты челябинских вузов.

«Рад, что мое творчество вдохновляет людей, которые “слышат” сердцем. Язык человеческих отношений понятен и единственный для всех. Будем внимательными друг к другу и будем любить эту жизнь все сильнее с каждым днем», — сказал в этой связи Никита Алексеев.

Режиссером клипа стал лауреат направления «Социальная реклама» в 2016 году, выпускник ЧГИК Эдуард Ершов: «Сложность идеи в том, чтобы рассказать историю зрителю не словами, а образами. Ведь один взгляд может заменить множество слов, одно прикосновение скажет все о человеке».

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«Челябинская молодежь активно интересуется жестовым языком. Обычные студенты готовы учиться языку глухих и потом общаться со слабослышащей молодежью, дружить по-настоящему. Сейчас — это целое творческое сообщество под руководством Александра Присяжнюка, молодого человека с ограничением слуха, который обучил языку жестов порядка 200 человек», — рассказала руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова.

Это уже не первый опыт съемки клипов членами клуба «Наше место». В 2015 году появилось видео с участием Николая Баскова на песню «Ты мое счастье», а в 2016 году вышел клип на песню Виктора Цоя «Перемен». В 2017 году появилось видео на песню Максима Фадеева с участием автора Breach the line.

В России презентован первый танцевальный клип с участием колясочников и лучших танцоров страны.

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