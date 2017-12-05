В Челябинске презентовали клип о любви на языке жестов

Участники молодежного проекта «Равный равному» презентовали клип на песню «Океанами стали» исполнителя Alekseev (Никита Алексеев) на языке жестов — съемки видео проходили в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба молодежи с ограниченными возможностями «Наше место».

История о зарождающихся отношениях между девушкой с ограничением слуха и актером театра снята в рамках молодежного инклюзивного проекта «Равный равному». В съемках приняли участие молодые люди с ограничением слуха и студенты челябинских вузов.

«Рад, что мое творчество вдохновляет людей, которые “слышат” сердцем. Язык человеческих отношений понятен и единственный для всех. Будем внимательными друг к другу и будем любить эту жизнь все сильнее с каждым днем», — сказал в этой связи Никита Алексеев.

Режиссером клипа стал лауреат направления «Социальная реклама» в 2016 году, выпускник ЧГИК Эдуард Ершов: «Сложность идеи в том, чтобы рассказать историю зрителю не словами, а образами. Ведь один взгляд может заменить множество слов, одно прикосновение скажет все о человеке».

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«Челябинская молодежь активно интересуется жестовым языком. Обычные студенты готовы учиться языку глухих и потом общаться со слабослышащей молодежью, дружить по-настоящему. Сейчас — это целое творческое сообщество под руководством Александра Присяжнюка, молодого человека с ограничением слуха, который обучил языку жестов порядка 200 человек», — рассказала руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова.

Это уже не первый опыт съемки клипов членами клуба «Наше место». В 2015 году появилось видео с участием Николая Баскова на песню «Ты мое счастье», а в 2016 году вышел клип на песню Виктора Цоя «Перемен». В 2017 году появилось видео на песню Максима Фадеева с участием автора Breach the line.