Написавшему упадническое письмо Санте малышу предрекли будущее серийного убийцы
Ведущая американской радиостанции National Public Radio Сара МакКаммон (Sarah McCammon) опубликовала в Twitter письмо, которое ее шестилетний сын написал
Ведущая американской радиостанции National Public Radio Сара МакКаммон (Sarah McCammon) опубликовала в Twitter письмо, которое ее шестилетний сын написал
«Дорогой Санта. Санта, я делаю это только ради учебы. Я знаю, что твой список плохих дел пуст. И список добрых тоже пуст. И твоя жизнь пуста. Ты не знаешь, через что я прошел в своей жизни. Пока. С любовью, я не скажу тебе свое имя», — написал ребенок.
МакКаммон назвала сына «шестилетним скептиком», а ее фолловеры предположили, что детям, сочиняющим подобные тексты, «суждено вырасти либо гением, либо серийным убийцей». Многие отметили, что мальчик, вероятнее всего, станет журналистом, как и его мать.
Некоторые заметили, что в его слоге чувствуется влияние философов и музыкантов, в частности, Джонни Кэша, а именно его песни Proto. «Это очень грустно», — написал микроблогер @HardlyApathetic, отметив, что мальчик, вероятно, сидит на антидепрессанте Prozac.
Письмо ретвитнули 24 тысячи пользователей.