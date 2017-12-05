Написавшему упадническое письмо Санте малышу предрекли будущее серийного убийцы

«Дорогой Санта. Санта, я делаю это только ради учебы. Я знаю, что твой список плохих дел пуст. И список добрых тоже пуст. И твоя жизнь пуста. Ты не знаешь, через что я прошел в своей жизни. Пока. С любовью, я не скажу тебе свое имя», — написал ребенок.