Жителей Башкирии предупреждают о возможных обрывах ЛЭП из-за погоды

Риск нарушений электроснабжения в настоящее время есть на территории большинства регионов, отмечается в сообщении. Аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, проводятся обходы и объезды трасс ЛЭП, чтобы оперативно выявить и устранить обрывы.