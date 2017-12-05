Жителей Башкирии предупреждают о возможных обрывах ЛЭП из-за погоды
В Башкирии
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В Башкирии
Риск нарушений электроснабжения в настоящее время есть на территории большинства регионов, отмечается в сообщении. Аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, проводятся обходы и объезды трасс ЛЭП, чтобы оперативно выявить и устранить обрывы.
Энергетики просят жителей республики сообщать об авариях с электроснабжением по номеру: