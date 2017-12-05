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16:04 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Жителей Башкирии предупреждают о возможных обрывах ЛЭП из-за погоды

В Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, обледенения проводов, возможен обрыв линий электропередач, предупреждает Минэнерго России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 100% 766 мм рт. ст. 3 м/с

Риск нарушений электроснабжения в настоящее время есть на территории большинства регионов, отмечается в сообщении. Аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, проводятся обходы и объезды трасс ЛЭП, чтобы оперативно выявить и устранить обрывы.

Энергетики просят жителей республики сообщать об авариях с электроснабжением по номеру: 8 (347) 279−73−59 — ООО «Башкирэнерго».

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