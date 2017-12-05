Безлимитные проездные введут в общественном транспорте Нижнего Новгорода с 2018 года
С 1 января 2018 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода будут введены новые безлимитные проездные. Три вида проездных будут стоить по 2000 рублей — каждый.
С 1 января 2018 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода будут введены новые безлимитные проездные. Три вида проездных будут стоить по 2000 рублей — каждый.
Как пояснили в
— Новые документы были добавлены к тарифному меню по просьбам нижегородцев, — пояснили в администрации. — Добавлены: «Безлимитный проездной на календарный месяц на автобус и метро», «Безлимитный проездной на календарный месяц на автобус, трамвай и троллейбус», «Безлимитный проездной на календарный месяц на метро, трамвай и троллейбус».
Также по просьбам нижегородцев можно будет купить безлимитные проездные отдельно на троллейбус, отдельно на трамвай, каждый по стоимости 1400 рублей. Пополнение карт по этим видам проездных начнется с 16 декабря 2017 года.