Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Названа самая пьющая страна Европы
Мнение: почему России нужен уступчивый Башар Асад
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Путину сообщили о построенном в «никуда» наземном переходе
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Из-за Меган Маркл в пластической хирургии появился новый тренд
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
18:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Безлимитные проездные введут в общественном транспорте Нижнего Новгорода с 2018 года

С 1 января 2018 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода будут введены новые безлимитные проездные. Три вида проездных будут стоить по 2000 рублей — каждый.

Источник: Комсомольская правда

Как пояснили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, эти безлимитные проездные появятся в дополнение к тем, которые действуют с15 августа 2017 года.

— Новые документы были добавлены к тарифному меню по просьбам нижегородцев, — пояснили в администрации. — Добавлены: «Безлимитный проездной на календарный месяц на автобус и метро», «Безлимитный проездной на календарный месяц на автобус, трамвай и троллейбус», «Безлимитный проездной на календарный месяц на метро, трамвай и троллейбус».

Также по просьбам нижегородцев можно будет купить безлимитные проездные отдельно на троллейбус, отдельно на трамвай, каждый по стоимости 1400 рублей. Пополнение карт по этим видам проездных начнется с 16 декабря 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мнение: Дальнему Востоку нужны профессиональные кадры
Британские СМИ: самая красивая девочка в мире живет в России
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
ЕС опубликовал черный список стран-офшоров
СМИ узнали о схеме по вывозу денег российских элит из-за рубежа
В ГД рассмотрят законопроект о контроле контента гостелеканалов
Ксения Собчак оскорбила чувства челябинских коммунистов
«Хакеры в молоке»: скандал с документами Россельхознадзора
Премьер-министра Эстонии не пустили в самолет до Таллина
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь