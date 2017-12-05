Безлимитные проездные введут в общественном транспорте Нижнего Новгорода с 2018 года

Источник: Комсомольская правда

Как пояснили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, эти безлимитные проездные появятся в дополнение к тем, которые действуют с15 августа 2017 года.

— Новые документы были добавлены к тарифному меню по просьбам нижегородцев, — пояснили в администрации. — Добавлены: «Безлимитный проездной на календарный месяц на автобус и метро», «Безлимитный проездной на календарный месяц на автобус, трамвай и троллейбус», «Безлимитный проездной на календарный месяц на метро, трамвай и троллейбус».