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17:08 (мск), источник: Publika.md

Гражданин Молдовы чуть не угодил в тюрьму из-за ложных обвинений дочери

Гражданин Молдовы выиграл в Италии суд, который затеяла его дочь. Она обвинила отца в жестоком обращении и потребовала компенсацию в размере 50-ти тысяч евро.

Источник: Publika.md

Мужчине также грозило тюремное заключение сроком на три года. Однако он сумел доказать, что обвинения дочери были ложными.

Судебное разбирательство длилось два года.

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