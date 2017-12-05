Названы самые популярные в твиттере фильмы и сериалы 2017 года
Названы самые популярные в американском сегменте твиттера фильмы и сериалы 2017 года, сообщает BuzzFeed.
Названы самые популярные в американском сегменте твиттера фильмы и сериалы 2017 года, сообщает BuzzFeed.
Чаще всего пользователи в США писали о «Чудо-женщине» и «Игре престолов».
В топ-10 фильмов также попали «Ла-Ла Ленд», «Дюнкерк», «Человек-паук: Возвращение домой», «Лига справедливости», «Оно», «Красавица и чудовище», «Тор: Рагнарёк», «Черная пантера» и «На пятьдесят оттенков темнее».
В десятку сериалов попали «Очень странные дела», «Большой брат», «13 причин почему», «Saturday Night Live», «Ходячие мертвецы», «Анатомия страсти», «Голос», «Сверъестественное», «Милые обманщицы».