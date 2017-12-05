В Пермском крае за высокие результаты в работе премируют педагогов

«С каждым годом в крае становится все больше высокобальников. В этом году по сравнению с прошлым число 100-балльников увеличилось в 1,5 раза, 225-балльников — почти на треть. Наши школьники привезли призовые и первые места со всероссийских и с международных олимпиад, а мы знаем, какая конкуренция сейчас между регионами. Поэтому достойные результаты учащихся и педагогов нужно поощрять, — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

По итогам этого года премии из краевой казны на общую сумму 40 млн рублей получат 402 педагога из 129 школ Прикамья. Это те учителя, чьи ученики сдали 1 из предметов ЕГЭ на 95 баллов и выше. Кроме того, с этого года будет возобновлено поощрение педагогов, чьи ученики стали призерами международных и всероссийских олимпиад. Денежные премии в размере от 75 до 135 тысяч рублей получат 26 педагогов из 7 территорий края.

Каждый год в рамках проекта «Ступени» Министерство образования и науки Пермского края отбирает 100 лучших школ региона по 4 категориям: 10 — начальных школ (школы только с начальным звеном), 25 — основных (школы с начальным и средним звеном), 50 — средних (средние общеобразовательные школы полного цикла) и 15 — статусных школ и гимназий (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов).

Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что далеко не всегда рейтинги возглавляют школы краевой столицы.

К примеру, в этом году среди начальных школ лучшими стали школы Лысьвы. Рейтинг основных школ повторно возглавляет школа одного из сельских поселений Кунгурского района. В топе средних школ — школа из Губахи.

«Традиционно мы подводим итоги года по качеству образования в наших школах и итоги работы преподавательского состава. Оценка качества обучения происходит по объективной системе. Методика сбора информации абсолютно прозрачная и понятная всем участникам. Основные критерии отбора лучших школ — академические результаты: всероссийских проверочных работ, результаты ЕГЭ и ГИА, наличие победителей и призеров олимпиад», — рассказала о методике отбора лучших школ министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина. Основными критериями для получения высокой оценки работы школы являются: обеспеченность кадрами и учебными материалами и наличие горячего питания. Также министр пояснила, что при отборе школ действует фильтр: школы выбывают из борьбы в случае нарушения школьниками процедуры проведения ЕГЭ, к школе применяется понижающий коэффициент в случае фиксации социально-опасных действий со стороны учеников.

Лучшим средним учебным заведением Пермского края в категории статусных стала школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков (г. Пермь).

«Проект “Ступени” очень важен для школ региона и их преподавателей, потому что это дает моральную и материальную мотивацию для дальнейшей работы, — отметила директор школы № 22 Алла Червонных. — Мы понимаем, что дети — это будущее нашей страны, поэтому мы напоминаем нашим педагогам о необходимости использования современных технологий в образовательном процессе. Очень важно учитывать в нашей работе особенности современных детей и их расположенности к информационным технологиям».