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17:06 (мск), источник: Publika.md

Седьмого декабря в Молдове начинается вакцинация против папилломавируса

Седьмого декабря в Молдове начинается вакцинация против папилломавируса. Прививки получат 15 тысяч десятилетних девочек. Такая мера призвана защитить их от рака.

Источник: Publika.md

«Профилактика рака шейки матки — одна из приоритетных задач кабмина. Мы взяли на себя обязательство выполнить программу Gavi и провести вакцинацию против папилломы. Это крайне необходимая мера, ведь только так мы сможем предупредить распространение опасной болезни».

Прививки делают девочкам бесплатно. Программа вакцинации рассчитана на два года, а участие в ней добровольное.

За последние пять лет в Молдове рак шейки матки диагностировали у полутора тысяч женщин, а более тысячи от этой болезни скончались.

Чаще всего ей подвержены женщины в возрасте от 35 до 45 лет.

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