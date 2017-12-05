Седьмого декабря в Молдове начинается вакцинация против папилломавируса

«Профилактика рака шейки матки — одна из приоритетных задач кабмина. Мы взяли на себя обязательство выполнить программу Gavi и провести вакцинацию против папилломы. Это крайне необходимая мера, ведь только так мы сможем предупредить распространение опасной болезни».



Прививки делают девочкам бесплатно. Программа вакцинации рассчитана на два года, а участие в ней добровольное.



За последние пять лет в Молдове рак шейки матки диагностировали у полутора тысяч женщин, а более тысячи от этой болезни скончались.



Чаще всего ей подвержены женщины в возрасте от 35 до 45 лет.