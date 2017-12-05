Советская вторичка дешевеет быстрее

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ЦИАН проанализировал динамику цен на квартиры на вторичном рынке: за прошедшие 12 месяцев средняя цена упала на 2,2%, до 53,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Быстрее всего дешевеют квартиры в панельных и блочных домах, построенных в советский период. Рост цен зафиксирован в зданиях, строившихся в 1990—2000 годы.

Средняя цена квартир на 37 крупнейших региональных рынках жилья России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) за год упала на 2,2%, до 53,2 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в ЦИАН. В декабре прошлого года этот показатель был на уровне 54,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Самое заметное снижение произошло в Волгограде (на 9,5%, до 46,9 тыс. руб. за 1 кв. м), Тольятти (на 8,9%, до 39,8 тыс. руб.), Калининграде (на 7,2%, до 53,8 тыс. руб.). Падение цен в Волгограде и Тольятти в ЦИАН объясняют долгосрочным трендом, возникшим из-за кризиса. Калининград из него выбивается: здесь сработал эффект высокой базы 2016 года. «Заметное падение цен на вторичном рынке отмечается для большинства городов, граничащих с Подмосковьем», — отмечают эксперты ЦИАН. Это Рязань (6,6%), Тверь (5,4%), Тула (5,3%), Ярославль (2,5%). «Эти города попадают в зону влияния московского рынка жилья, на котором в прошедшем году росло число сделок (прежде всего в сегменте новостроек), в том числе за счет активизации рекламных кампаний застройщиков в других регионах», — поясняют в ЦИАН.

Рост цен зафиксирован в 15 локациях. Перечень городов, где жилье дорожает, остается стабилен в последние несколько лет. Это Сочи (на 5%, до 106,9 тыс. руб. за 1 кв. м), на пользу которого работает эффект Олимпиады 2014 года и ограничения на выезд за границу части силовиков и чиновников. Цены выросли также в Красноярске (на 5,3%, до 53,9 тыс. руб.), Екатеринбурге (на 3,1%, до 70,7 тыс. руб.), Казани (на 1,9%, до 68,8 тыс. руб.).

Быстрее всего дешевеют квартиры в панельных и блочных домах, построенных в советский период. Рост цен зафиксирован в зданиях, строившихся в 1990—2000 годы. Средняя цена квадратного метра в домах 2000−2014 годов постройки составляет 56,8 тыс. руб., это на 4% больше, чем в декабре 2016 года. Монолитные дома дорожают быстрее, чем кирпичные, — на 6% и 1% соответственно, на фоне падения средней цены в панельных домах на 5%, блочных — на 9%.