К Новому году Москву украсят на 600 млн рублей

«Москва ежегодно к Новому году украшается и количество адресов и площадок, на которых появляются праздничные конструкции и ели, становится все больше и больше. В этом году установку новогодних конструкций и елей мы планируем завершить к 15 декабря», — сказал Г. Гасангаджиев.

Он отметил, что на праздничных конструкциях и елях используется светодиодное освещение. «Это позволяет существенно экономить электроэнергию. По нашим оценкам, до миллиона киловатт», — сказал руководитель департамента.

Он заметил, что в этом году 56 елей от общего числа на площадях Москвы будет установлено за счет спонсоров.