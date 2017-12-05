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18:52 (мск), источник: Вести Иркутск

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном строят на бульваре Рябикова в Иркутске

Во вторник на объекте побывал мэр Дмитрий Бердников. Строить ФОК начали в июле этого года.

Источник: Вести Иркутск

По проекту на первом этаже будет универсальный спортивный зал, бассейн длиной 25 метров на шесть дорожек, раздевалки и душевые. На втором этаже предусмотрены трибуны, залы хореографии и единоборств и даже зимний сад. Также глава города побывал на стройплощадках двух муниципальных детсадов на 110 мест каждый — на станции Батарейной и на улице Байкальской. Там уже установили окна и закрыли контур зданий. Кроме того, продолжается капремонт детсадов № 77 и № 119 В Свердловском округе.

— Детские сады мы будем запускать к 1 сентября следующего года, и ФОК также. Согласно плану. Думаю, уже к следующему Новому году подарим жителям, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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