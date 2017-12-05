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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Где в ближайшие три дня отключат свет в Ростове-на-Дону

Ростовские городские электросети сообщают о проведении технических работ, из-за которых часть донской столицы останется без света.

6 декабря с 9 до 17 часов будут обесточены дома по улицам: 20-я Линия, 41; Волгодонская, 44−62, 45−61; Гризодубовой, 46−60, 61−67; Доброхимовская, 77−89, 82−88; 1-я Краснодарская, 43/13; 2-я Краснодарская, 76, 75−113, 113/15; Лазаревская, 29−39, 34−40; Проселочная, 9/71, 11/80; Ревкомовская, 120−124, 121−125; Тружеников, 15, Андрея Сладкова, 85, 85/1, 85/2; Быковского, 85, 87/89.

7 числа в то же время отключат свет по улицам: Расковой, 1−11, 2−14; Шатурская, 25−49, 18−36; Волгостроевская, 1−33, 2−40; Кржижановского, 9−113, 96−128; Герцена, 87−99; Колоса, 1−7, 2−4; Мечникова, 75, 75Д, 77Д, 77Е, 77Ж, 79/1; Андрея Сладкова, 85, 85/1, 85/2; Быковского, 85, 87/89; Таганрогская, 116А, 116 Г, 116/5, 116/6; а так же до 16 часов — Быковского, 2, 2А, 3, 3/1, 3/2; Тружеников, 2А, 4, 6.

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