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17:21 (мск), источник: РИАЦ

Бочаров: Вузам необходима координация с ведущими предприятиями региона

Губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании совета ректоров Волгоградской области. Состоялся откровенный живой разговор с руководителями крупнейших вузов региона.

Источник: РИАЦ

В своём выступлении Андрей Бочаров подчеркнул, что в регионе выстроено конструктивное взаимодействие с вузами. В последние три года эта работа приобрела системность, последовательность и приносит ощутимые результаты.

— Сложившееся конструктивное взаимодействие между администрацией региона и вузами имеет большое значение. Сегодня без научно обоснованных решений невозможно говорить о развитии потенциала Волгоградской области, невозможно говорить о будущем. На первый план выходит подготовка кадров, которые отвечали бы самым современным требованиям, были бы образованными, конкурентоспособными и востребованными. Это особенно актуально в связи с вызовами современности, — отметил Андрей Бочаров.

На совещании были рассмотрены проблемы развития инклюзивного образования в регионе, и обсуждена целевая модель Волгоградского государственного технического университета.

Губернатор подчеркнул, что вузам необходима более тесная координация с ведущими предприятиями региона.

— Необходимы межрегиональное и международное сотрудничество, активное внедрение инноваций. Мы обязаны формировать государственную повестку в сфере образования, исходя из потребностей региона, страны, — заявил Андрей Бочаров.

В ходе совещания, губернатор сообщил, что проект по созданию в регионе фармацевтического кластера, значение которого для области и страны трудно переоценить, вошел в стадию практического завершения. И это тоже результат конструктивного взаимодействия властей с вузом, в данном случае медицинским.

— В настоящее время в Волгоградской области формируются еще подобные проекты. Мы ставим амбициозные задачи. Но с вашей помощью они будут выполнены, — обратился Андрей Бочаров к ректорам. — Сегодня одной из главных задач становится не только образование молодого человека, но и его воспитание. Нужно чтобы из стен вуза выходил настоящий патриот своей Родины. И здесь необходимо искать новые формы и методы работы.

Отметим, что повышение конкурентоспособности вузов, внедрение инноваций, подготовка специалистов в полном соответствии с реальными потребностями экономики региона — ключевые направления работы с волгоградской высшей школой, оборачивающиеся реальностью и работающие на повышение благосостояния региона и людей, в нём живущих. Уже сейчас сокращён приём на бюджетные места в вузах по избыточным специальностям, увеличен приём на востребованные. В регионе открываются новые специальности, например, по заказу возрождающегося алюминиевого производства.

Добавим, что в своём программном послании 23 ноября Андрей Бочаров подчеркнул, что государственные вузы, работающие на территории региона, привлекаются к решению актуальных задач социально-экономического развития Волгоградской области.

При этом губернатор практикует полностью оправдавшую себя идею: не предлагать молодёжи решение проблемы, а прежде всего воспитывать, учить молодых людей решать проблемы самостоятельно. Для примера можно привести наведение порядка на территории поймы реки Царицы, вокруг интерактивного музея «Россия — Моя история». Многое в благоустройстве выполнено по задумкам молодых. Стали регулярными встречи губернатора с молодёжью, на которых обсуждаются самые животрепещущие вопросы социально-экономического развития региона. Многие высказанные предложения воплощаются в жизнь.

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