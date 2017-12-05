Около «Самара Арены» построят железную дорогу

Построить ее собираются возле стадиона «Самара Арена». Эта железная дорога станет частью детского технопарка, и курсировать по ней будут специальные составы, пишет 63.ru.

«Такой проект нужен, чтобы приучать детей с детства пользоваться железной дорогой. Кроме того, в технопарке они будут получать необходимую информацию о профессиях, востребованных на железной дороге. Это, возможно, поможет им в будущем определиться с профессией», — рассказал заместитель директора КбшЖД Сергей Блохин.