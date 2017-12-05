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17:38 (мск), источник: UzReport.news

Стали известны основные положения конкурса ФФУ для дизайнеров

После окончания принятии работ жюри Федерации футбола составит свой шорт-лист лучших логотипов. Отобранные работы будут опубликованы на сайте ishtirok.uz, где народ выберет лучшие логотипы.

Источник: UzReport.news

Дизайнеры Узбекистана могут принять участие в конкурсе по созданию новых логотипов для Федерации футбола Узбекистана. Прием работ будет окончен 10 декабря 2017 года.

Техническое задание для дизайнера — это как свет в конце туннеля. Прочитав его, становится ясно, в каком направлении двигаться, и каким будет результат работы.

При разработке логотипов для УФФ необходимо придерживаться национальной символики или цветовых решений, а также не уходить от футбольной тематики. Флуоресцентные цвета и курсив не для этого проекта. Язык — английский или узбекский.

Уважаемые дизайнеры, вам все карты в руки. Проявите свою индивидуальность, создайте уникальный концепт, который будет отражать региональные особенности футбола в Узбекистане.

Логотип должен быть не просто красивой картинкой, в нем должен быть смысл, идея и образ федерации. Но в, то же время, символика должны быть понятной любому человеку, не только футболистам или болельщикам.

На первоначальном этапе участники могут высылать логотипы в форматах Jpg, png, jpeg. Работы прошедшие первый этап должны быть предоставлены в форматах cdr .ai .eps .svg, psd, tiff.

Напоминаем, что после окончания принятии работ жюри Федерации футбола составит свой шорт-лист лучших логотипов. Отобранные работы будут опубликованы на сайте ishtirok.uz, где народ выберет лучшие логотипы. Голосование стартует 15 декабря 2017 года и продлится до 29 декабря 2017 года.

Победители народного голосования получат денежные призы, а также ценные подарки от УФФ.

Конкурс организован рекламным агентством Digital Panda и Федерацией футбола Узбекистана.

Разработанные логотипы высылать по адресу: logo@ishtirok.uz.

Все вопросы можно задать по телефону +99871 231 80 80.

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