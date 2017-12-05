Стали известны основные положения конкурса ФФУ для дизайнеров
После окончания принятии работ жюри Федерации футбола составит свой
После окончания принятии работ жюри Федерации футбола составит свой
Дизайнеры Узбекистана могут принять участие в конкурсе по созданию новых логотипов для Федерации футбола Узбекистана. Прием работ будет окончен 10 декабря 2017 года.
Техническое задание для дизайнера — это как свет в конце туннеля. Прочитав его, становится ясно, в каком направлении двигаться, и каким будет результат работы.
Уважаемые дизайнеры, вам все карты в руки. Проявите свою индивидуальность, создайте уникальный концепт, который будет отражать региональные особенности футбола в Узбекистане.
Логотип должен быть не просто красивой картинкой, в нем должен быть смысл, идея и образ федерации. Но в, то же время, символика должны быть понятной любому человеку, не только футболистам или болельщикам.
На первоначальном этапе участники могут высылать логотипы в форматах Jpg, png, jpeg. Работы прошедшие первый этап должны быть предоставлены в форматах cdr .ai .eps .svg, psd, tiff.
Напоминаем, что после окончания принятии работ жюри Федерации футбола составит свой
Победители народного голосования получат денежные призы, а также ценные подарки от УФФ.
Конкурс организован рекламным агентством Digital Panda и Федерацией футбола Узбекистана.
Разработанные логотипы высылать по адресу: logo@ishtirok.uz.
Все вопросы можно задать по телефону +99871 231 80 80.