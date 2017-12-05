Почему фото с полуобнаженными гребцами не прошло российскую таможню
Фотографии попали под закон о пропаганде гомосексуализма, считают авторы календаря, однако российская таможня пока не подтверждает факт возврата посылки.
Фотографии попали под закон о пропаганде гомосексуализма, считают авторы календаря, однако российская таможня пока не подтверждает факт возврата посылки.
Шесть посылок, где находились календари с фотографиями полуобнаженных гребцов Уорикского университета в Англии, не прошли российскую таможню. По мнению авторов календаря, причиной стало несоответствие изображений требованиям закона о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Британские издания The Times и Independent написали о том, что шесть из 23 посылок с календарями в Россию вернулись обратно. Создатели календаря исключают проблемы с написанием адреса или другие,
Авторы утверждают, что проблема возникла с содержанием фото — посылка будто бы нарушила российский закон о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».
Кроме того, основатели утверждают, что вскоре после отправки посылок назад их сервера подверглись
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Узнать о содержании фото можно было бы, лишь вскрыв посылку. Однако для этого нужны были бы веские причины — подозрения, что в посылке есть
«У нас закрадываются сомнения в правдивости этих статей», — прокомментировали в ФТС заметки The Times и Independent.
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Русская служба
Прибыль от продажи календарей с гребцами Уорикского университета идет на защиту прав