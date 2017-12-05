26 калининградцев получили 233 дня ареста за неуплату штрафов

233 дня административного ареста, 190 часов обязательных работ и 5 тысяч рублей дополнительного штрафа получили в общей сложности 26 жителей Калининграда, не уплативших своевременно свои штрафы за правонарушения. В отношении калининградцев было составлено 77 протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Рейды сотрудники полиции провели во всех районах областного центра. в Ленинградском, Московском и Центральном районах Калининград. За период мероприятия они направили в службу судебных приставов 529 постановлений по делам об административных правонарушениях. Теперь этих должников-нарушителей принудительно обяжут погасить задолженности на общую сумму свыше 260 тысяч рублей.