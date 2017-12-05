26 калининградцев получили 233 дня ареста за неуплату штрафов
В Калининграде подвели итоги
В Калининграде подвели итоги
233 дня административного ареста, 190 часов обязательных работ и 5 тысяч рублей дополнительного штрафа получили в общей сложности 26 жителей Калининграда, не уплативших своевременно свои штрафы за правонарушения. В отношении калининградцев было составлено 77 протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».
Рейды сотрудники полиции провели во всех районах областного центра. в Ленинградском, Московском и Центральном районах Калининград. За период мероприятия они направили в службу судебных приставов 529 постановлений по делам об административных правонарушениях. Теперь этих