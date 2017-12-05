Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Умер последний король Румынии
Иосиф Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта
Светлану Лободу сравнили с Эми Уайнхаус и Брижит Бардо
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Тарасов о Костенко: она делает все, что попрошу - СМИ
СМИ: США похвалили Россию за надувные танки
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Актера Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Светлану Лободу сравнили с Эми Уайнхаус и Брижит Бардо
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
17:25 (мск), источник: Комсомольская правда

26 калининградцев получили 233 дня ареста за неуплату штрафов

В Калининграде подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник» по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Комсомольская правда

233 дня административного ареста, 190 часов обязательных работ и 5 тысяч рублей дополнительного штрафа получили в общей сложности 26 жителей Калининграда, не уплативших своевременно свои штрафы за правонарушения. В отношении калининградцев было составлено 77 протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Рейды сотрудники полиции провели во всех районах областного центра. в Ленинградском, Московском и Центральном районах Калининград. За период мероприятия они направили в службу судебных приставов 529 постановлений по делам об административных правонарушениях. Теперь этих должников-нарушителей принудительно обяжут погасить задолженности на общую сумму свыше 260 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Три человека погибли в результате крушения вертолета на Ставрополье
Под Карагандой тридцать женщин 10 часов толкали замерзший автобус по трассе
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
ЕС опубликовал черный список стран-офшоров
СМИ узнали о схеме по вывозу денег российских элит из-за рубежа
Освобождение Саакашвили стало поводом для открытия нового дела
Ксения Собчак оскорбила чувства челябинских коммунистов
В Ставропольском крае разбился вертолет
Премьер-министра Эстонии не пустили в самолет до Таллина
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь