Закрытый полигон «Малинки» расширят в рамках его рекультивации

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Такой ответ от прокуратуры Москвы получил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщили во вторник в пресс-службе организации.

«Захоронение твердых коммунальных отходов IV класса (бытовой мусор) опасности на полигоне не планируется. Расширение площади полигона предусматривается исключительно в рамках проведения мероприятий по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду, основанных на результатах проверки и отбора проб почв на прилегающих к полигону участках, где установлены факты просачивания фильтрата за пределы полигона и причинения вреда окружающей среде», — говорится в сообщении СПЧ.

Полигон «Малинки» был закрыт, поскольку «выработал свою проектную мощность», заявили в прокуратуре столицы. Сейчас его площадь составляет 10,02 га, вокруг него выдержана санитарно-защитная зона в 1 км, а расстояние до ближайшего жилья — 1,2 км.

При этом в октябре 2016 года Росприроднадзор и правительство Москвы в результате обследования выявили, что фильтрат (опасная жидкость, образующаяся в процессе гниения отходов) просочился за пределы полигона, от вредного воздействия свалки пострадали зеленые насаждения. Хозяйственная деятельность на объекте, которую общественники посчитали намерением «расконсервировать» полигон и возобновить завоз отходов, на самом деле является частью аварийно-восстановительных мероприятий и рекультивации свалки, объяснили в прокуратуре города. Так, к началу декабря были установлены противооползневая и противофильтрационная шпунтовая завесы, возведено шпунтовое ограждение по контуру участка.

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Разморозят или реабилитируют

То, что столичная мэрия не планирует снова завозить бытовой мусор на полигон «Малинки», в октябре заявил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Гасан Гасангаджиев. Однако председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева позднее назвала это утверждение сомнительным.