ГИБДД Казани попросила водителей не выезжать за пределы города

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в республике сохранятся до пятницы, 8 декабря. В связи с этим водителям рекомендуют подготовить транспортное средство к зимнему сезону и обращать особое внимание на техническое состояние автомобиля, проверять исправность световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, аккумулятора перед каждой поездкой.