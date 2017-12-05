ГИБДД Казани попросила водителей не выезжать за пределы города
ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы города
ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы города
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в республике сохранятся до пятницы, 8 декабря. В связи с этим водителям рекомендуют подготовить транспортное средство к зимнему сезону и обращать особое внимание на техническое состояние автомобиля, проверять исправность световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, аккумулятора перед каждой поездкой.
Так, 6 декабря, в Казани ожидается облачная погода, временами снег. Ветер
Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 3−5 гр.мороза. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.