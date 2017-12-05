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17:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

С 5 декабря камеры стали фиксировать выезд авто на полосы для автобусов

Комплексы видеофиксации нарушений ПДД с 5 декабря стали фотографировать автомобилистов, выезжающих на полосы, предназначенные для общественного транспорта, в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции начали выносить постановления по делу об административном правонарушении по информации, поступающей с комплексов фотофиксации. Размер штрафа за выезд на «выделенку» составляет 1 500 рублей. Однако, если водитель успеет оплатить его не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, то с него возьмут не 1 500, а 750 рублей.

«Камеры не дадут безнаказанно создавать помехи движению общественного транспорта, и как следствие позволят ему соблюдать, график движения», — отметили в ГУ МВД.

Напомним, что камеры, фиксирующие выезд на выделенную полосу, установлены на проспектах Ленина, Маршала Жукова и на улице Невской.

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