С 5 декабря камеры стали фиксировать выезд авто на полосы для автобусов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции начали выносить постановления по делу об административном правонарушении по информации, поступающей с комплексов фотофиксации. Размер штрафа за выезд на «выделенку» составляет 1 500 рублей. Однако, если водитель успеет оплатить его не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, то с него возьмут не 1 500, а 750 рублей.