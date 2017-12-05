С 5 декабря камеры стали фиксировать выезд авто на полосы для автобусов
Комплексы видеофиксации нарушений ПДД с 5 декабря стали фотографировать автомобилистов, выезжающих на полосы, предназначенные для общественного транспорта, в Волгограде.
Комплексы видеофиксации нарушений ПДД с 5 декабря стали фотографировать автомобилистов, выезжающих на полосы, предназначенные для общественного транспорта, в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции начали выносить постановления по делу об административном правонарушении по информации, поступающей с комплексов фотофиксации. Размер штрафа за выезд на «выделенку» составляет 1 500 рублей. Однако, если водитель успеет оплатить его не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, то с него возьмут не 1 500, а 750 рублей.
«Камеры не дадут безнаказанно создавать помехи движению общественного транспорта, и как следствие позволят ему соблюдать, график движения», — отметили в ГУ МВД.
Напомним, что камеры, фиксирующие выезд на выделенную полосу, установлены на проспектах Ленина, Маршала Жукова и на улице Невской.