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17:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы недовольные услугами такси смогут пожаловаться на горячую линию

Спецтелефон будет работать в течение двух недель.

Таксист вам нагрубил или же сделал крюк, а потом запросил сумму вдвое больше той, о которой вы договаривались? Или же вам пришлось ждать таксиста более получаса? Теперь пожаловаться на непрофессионального водителя такси или даже узнать, как вернуть свои деньги, вы сможете узнать по телефону горячей линии.

С 8 по 22 января с 10:00 до 17:00 специалисты Консультационного центра и пунктов по защите прав потребителей расскажут о защите прав потребителей при пользовании услугами такси.

За помощью вы можете обратиться по телефонам:

(473) 263−68−38 — Консультационный пункт Воронежской области.

(47346) 258−34 — Аннинского района.

(47354) 620−36 — Борисоглебского района.

(47363) 22−1−45 — Калачеевского филиала.

(47350) 421−39 — Лискинского района.

(47341) 542−51 — Новоусманского района.

(47362) 257−64 — Павловского района.

(47396) 256−02 — Россошанского филиала.

(47372) 217−08 — Семилукского филиала.

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