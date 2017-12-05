Воронежцы недовольные услугами такси смогут пожаловаться на горячую линию

Таксист вам нагрубил или же сделал крюк, а потом запросил сумму вдвое больше той, о которой вы договаривались? Или же вам пришлось ждать таксиста более получаса? Теперь пожаловаться на непрофессионального водителя такси или даже узнать, как вернуть свои деньги, вы сможете узнать по телефону горячей линии.