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19:16 (мск), источник: Informburo.kz

Начало эпидемии гриппа в Казахстане придётся на середину декабря — Минздрав

Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ придётся в этом году на середину декабря, сообщает Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Пик заболеваемости ожидается в конце января, к середине февраля эпидемия пойдёт на убыль.

Источник: Informburo.kz

В Казахстане ежегодно регистрируется от 600 000 до 1 млн случаев острых респираторных заболеваний и гриппа, то есть ОРВИ и гриппом в эпидсезон заболевает от 3,5% до 10% населения. Основная доля заболевших приходится на детей до 14 лет и составляет 70% от общего числа заболевших.

В комплексе профилактических мероприятий против гриппа и ОРВИ Комитет охраны общественного здоровья использует два основных способа: специфическая профилактика, то есть вакцинация, и неспецифическая защита.

«Наиболее эффективным методом профилактики гриппа, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения, является вакцинация, которая обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне и входят в её состав. Вакцинация особенно показана в группах риска — дети, пожилые люди, беременные женщины, больные с хроническими заболеваниями сердца и лёгких, а также медицинские работники», — рассказали в комитете на запрос informburo.kz.

Эксперты также рассказали о неспецифической профилактике. Так, в течение нескольких часов вирусные частицы могут сохранять высокую активность на всевозможных поверхностях: денежные купюры, дверные ручки и поручни в общественных местах, телефоны и прочее. Поэтому необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом, а лучше с антисептиком, особенно во время болезни или ухода за больным.

В Комитете охраны общественного здоровья сообщают, что в целом на эпидсезон 2017−2018 года на бюджетные средства закуплено 1 454 161 доз вакцины «Гриппол» российского производства. Общая сумма покупки составляет свыше 1 млрд 200 млн тенге. Вакцина содержит антигены штаммов против сезонного гриппа A (H3N2) и А (H1N1) и вируса гриппа типа В.

Всего на сегодня в Казахстане зарегистрировано три вида вакцины против гриппа: «Ваксигрип» производства Франции, Инфлювак из Нидерландов и вышеупомянутый «Гриппол». Для вакцинации против гриппа можно использовать любую из зарегистрированных на территории республики вакцин.

В период эпидемии в больницах случается наплыв посетителей, образуются длинные очереди. В Комитете сообщают, что при подъёме заболеваемости гриппом и ОРВИ в медицинских организациях для этого предусмотрен отдельный приём пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и оказание первичной медицинской помощи на дому.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения в эпидсезон 2017−2018 годов, как и в предыдущие сезоны, среди населения прогнозируется активизация вируса гриппа типа А, подтипа А (H1N1), А (H3N2) и регистрацией активной циркуляции вируса типа В. Наряду с гриппом, острые заболевания дыхательных путей вызывают ОРВИ — самой распространённой в мире группой заболеваний.

В Казахстане зарегистрирована циркуляция — объединяющая парагрипп, респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и могут быть обусловлены большим количеством свыше 300 различных вирусов.

«Грипп опасен осложнениями, которые развиваются примерно у 20% всех заболевших. Наиболее частым тяжёлым осложнением гриппа является острые вирусно-бактериальные пневмонии, которые выявляются у 10% заболевших и примерно у половины госпитализированных больных протекает преимущественно в тяжёлой и средне-тяжёлой формах. Вирусное повреждение лёгких сопровождается их отёком, что и является причиной большинства летальных случаев», — предупреждают эксперты.

Большинство заболеваний таких, как гаймориты, отиты, бронхиты, трахеиты, синуситы, пиелонефриты, циститы, миокардиты и другие, а также поражения миокарда и тканей почек являются осложнениями после перенесённых ОРВИ и гриппа.

Сейчас эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в республике стабильная. Всего в этом году зарегистрировано более 107 тысяч случаев ОРВИ, в том числе девять случаев гриппа. По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости ниже на 15%. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет.

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