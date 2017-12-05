Когда в Молдове ожидается пик заболеваемости ОРЗ и гриппом

Источник: Sputnik.md

Как отметил специалист, вирус гриппа, в свою очередь, выявлен только у одного человека — жителя района Рышкань. Данные цифры демонстрируют, что ситуация далека от превышения эпидемиологического порога, который, в частности для ОРЗ, составляет 312 случаев на 100 тысяч населения. Врачи не берутся делать прогнозы о том, когда в Молдове ожидать пика заболеваемости, поскольку в разные годы он приходился на разные месяцы.

«Пик заболеваемости регистрировался и в декабре, и в начале марта. Система надзора позволяет нам вовремя внести корректировки в систему оказания помощи. Если уровень заболеваемости повышается, иногда возникает необходимость увеличить количество врачей осуществляющих прием пациентов. Были случаи, когда мы задействовали резидентов Медицинского Университета», — заявил Георгицэ.

По словам руководителя центра профилактики инфекционных заболеваний, медицинские учреждения и аптеки готовы к вспышке заболеваемости. В то же время специалист не советует гражданам заниматься самолечением.

«хотел бы обратиться к населению Республики Молдова. Если Вы заметили признаки ОРЗ, надо вызвать на дом врача. А если ребенок посещает детские дошкольные учреждения- садик или школу, тем более не стоит заниматься самолечением. Для того, чтобы предупредить болезнь, нужно проветривать помещение, пить много жидкости и включить в рацион побольше фруктов и овощей», — пояснил Георгицэ.