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18:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре до 17 декабря перекроют ул. Рабочую

Водителей администрация города просит заранее планировать маршрут следования.

Источник: AP 2017

В Самаре для движения автомобилей перекроют улицу Рабочую, на отрезке от Арцыбушевской до Буянова. В этом время здесь будут проводиться работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей. После этого на территории понадобится восстановить благоустройство. Улицу для движения автомобилей откроют только в 23.00 17 декабря.

Ограничения коснутся водителей частных автомобилей, общественный транспорт на этом участке не ходит. Водителей администрация города просит заранее планировать маршрут следования.

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