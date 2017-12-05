В Самаре до 17 декабря перекроют ул. Рабочую

В Самаре для движения автомобилей перекроют улицу Рабочую, на отрезке от Арцыбушевской до Буянова. В этом время здесь будут проводиться работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей. После этого на территории понадобится восстановить благоустройство. Улицу для движения автомобилей откроют только в 23.00 17 декабря.