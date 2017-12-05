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17:42 (мск), источник: Sputnik.by

Житель Гродно за неприличный жест на границе получил $340 штрафа

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Житель Гродно, показавший неприличный жест пограничникам, был оштрафован на 690 рублей, сообщили Sputnik в Гродненской пограничной группе.

Источник: Sputnik.by

Сотрудники ГПК остановили мужчину в пограничной зоне возле деревни Поречье, расположенной в Гродненском районе.

«Во время проверки документов он показал неприличный жест в виде кулака с поднятым вверх средним пальцем», — сказали в группе.

Собеседники Sputnik также сообщили, что, так как этот жест является оскорбительным, в отношении гродненца составили протокол в соответствии со ст. 23.5 КоАП.

Впоследствии суд принял решение наложить на мужчину административное взыскание в виде штрафа в размере 690 рублей.

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