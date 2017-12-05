Житель Гродно за неприличный жест на границе получил $340 штрафа

Источник: Sputnik.by

Сотрудники ГПК остановили мужчину в пограничной зоне возле деревни Поречье, расположенной в Гродненском районе.

«Во время проверки документов он показал неприличный жест в виде кулака с поднятым вверх средним пальцем», — сказали в группе.

Собеседники Sputnik также сообщили, что, так как этот жест является оскорбительным, в отношении гродненца составили протокол в соответствии со ст. 23.5 КоАП.