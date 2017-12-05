Ученые назвали признак скорой смерти

Как сообщается, ученые Эксетерского университета проанализировали медицинские записи 46 тысяч британцев, скончавшихся в возрасте 60 лет и старше. В выборку были включены данные как о пациентах с сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями, так и о людях, практически не имевших проблем со здоровьем.

Выяснилось, что у обеих групп отмечалось постепенное падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти, причем в последние два года оно было наиболее существенным.