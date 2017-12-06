Воронежские археологи приступили ко второму этапу исследования Советской площади
Культурный слой на Советской площади продолжат исследовать зимой.
Культурный слой на Советской площади продолжат исследовать зимой.
Археологи приготовились ко второй очереди. Даже соорудили зимний ангар. Осенью работы проводили там, где сейчас уже завершена реконструкция. Находок, как и предполагали, было много — Советская площадь до революции называлась Мясной, там располагался рынок, соответственно, археологи обнаружили множество монет. Кроме того, нашли погреб 17−18 века и могильник бронзовой эпохи — ему почти 3,5 тысячи лет.
Сегодня к раскопкам приступили в том месте, где весной уже будут зеленеть деревья и появятся тропинки. Археологи поставили здесь надувной ангар в 500 квадратных метров — в регионе такой один. Раскоп разбили бечёвкой на квадраты, снимают лопатами пласты земли по 20 сантиметров, слой за слоем фиксируют находки. За утро пока нашли только одну и пока ещё не слишком историческую — MP3-плеер.
— Пока мы не сделаем вскрытие, мы не узнаем. Может быть, и здесь будет