Воронежские археологи приступили ко второму этапу исследования Советской площади

Источник: Вести - Воронеж

Археологи приготовились ко второй очереди. Даже соорудили зимний ангар. Осенью работы проводили там, где сейчас уже завершена реконструкция. Находок, как и предполагали, было много — Советская площадь до революции называлась Мясной, там располагался рынок, соответственно, археологи обнаружили множество монет. Кроме того, нашли погреб 17−18 века и могильник бронзовой эпохи — ему почти 3,5 тысячи лет.

Сегодня к раскопкам приступили в том месте, где весной уже будут зеленеть деревья и появятся тропинки. Археологи поставили здесь надувной ангар в 500 квадратных метров — в регионе такой один. Раскоп разбили бечёвкой на квадраты, снимают лопатами пласты земли по 20 сантиметров, слой за слоем фиксируют находки. За утро пока нашли только одну и пока ещё не слишком историческую — MP3-плеер.