Зимой воронежские дороги будут «латать» при -10 °C

Источник: Комсомольская правда

Каждую зиму воронежцам так или иначе приходится сталкиваться с ямами и колдобинами на дорогах города. На этот раз аварийные разрушения на улицах будут ликвидировать с помощью горячей литой асфальтобетонной смеси.

Эта смесь отличается от обычной повышенным содержанием минерального порошка. При температуре укладки 200−220 °C смесь имеет литую консистенцию, что исключает необходимость ее уплотнения.

— К месту работ смесь доставляют специальными машинами с обогреваемой емкостью и выливают в подготовленную карту. После остывания смеси до 50−60 °C по отремонтированному участку открывают движение, — отметили в пресс-службе мэрии.