Зимой воронежские дороги будут «латать» при -10 °C
С помощью новой технологии даже такие температуры не помешают качественному ремонту.
С помощью новой технологии даже такие температуры не помешают качественному ремонту.
Каждую зиму воронежцам так или иначе приходится сталкиваться с ямами и колдобинами на дорогах города. На этот раз аварийные разрушения на улицах будут ликвидировать с помощью горячей литой асфальтобетонной смеси.
Эта смесь отличается от обычной повышенным содержанием минерального порошка. При температуре укладки 200−220 °C смесь имеет литую консистенцию, что исключает необходимость ее уплотнения.
— К месту работ смесь доставляют специальными машинами с обогреваемой емкостью и выливают в подготовленную карту. После остывания смеси до 50−60 °C по отремонтированному участку открывают движение, — отметили в
Подготовку карт (обрубку кромок) для ремонта осуществляют как при традиционном способе. Применение данной технологии позволяет производить работы при температуре до -10 °C.