Новое место для селфи появилось в Нижнем Новгороде

Источник: Комсомольская правда

По задумке, это теперь не только одно из лучших мест в городе для селфи, но и напоминание о том, что совсем скоро чемпионат мира по футболу FIFA 2018 состоится и в Нижнем Новгороде.

— На Финальной Жеребьевке в Москве меня многие спрашивали о самых красивых местах Нижнего Новгорода и я сразу вспоминала о набережной Федоровского, — отметила олимпийская чемпионка по гимнастике, посол ЧМ-2018 Нижнего Новгорода Дарья Шкурихина.