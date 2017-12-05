Новое место для селфи появилось в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на набережной Федоровского, откуда открывается потрясающий вид на Стрелку, стадион и собор Александра Невского, открылась инсталляция #Nizhny2018.
В Нижнем Новгороде на набережной Федоровского, откуда открывается потрясающий вид на Стрелку, стадион и собор Александра Невского, открылась инсталляция #Nizhny2018.
По задумке, это теперь не только одно из лучших мест в городе для селфи, но и напоминание о том, что совсем скоро чемпионат мира по футболу FIFA 2018 состоится и в Нижнем Новгороде.
— На Финальной Жеребьевке в Москве меня многие спрашивали о самых красивых местах Нижнего Новгорода и я сразу вспоминала о набережной Федоровского, — отметила олимпийская чемпионка по гимнастике, посол ЧМ-2018 Нижнего Новгорода Дарья Шкурихина.
— Очень красивая инсталляция — такие объекты украшают наш город, — признался и нижегородец, кандидат в волонтеры Чемпионата Мира Дмитрий Фролов. — В Нижнем Новгороде пройдет целых шесть матчей — это очень здорово, нас ждет настоящий праздник футбола!