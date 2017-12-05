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18:36 (мск), источник: РИА Новости

В Paint нашли секретную функцию

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В графическом редакторе Paint, входящем в базовый комплект программного обеспечения операционной системы Windows, обнаружили функцию создания градиента. Видео-инструкцию опубликовал в своем Twitter пользователь mikejmoffitt.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В графическом редакторе Paint, входящем в базовый комплект программного обеспечения операционной системы Windows, обнаружили функцию создания градиента. Видео-инструкцию опубликовал в своем Twitter пользователь mikejmoffitt.

«Вы знали, что Paint умеет делать градиенты?» — отметил он в комментарии к ролику.

Судя по записи, для создания градиентного фона требуется провести линию через исходный «лист» и закрасить части разными цветами с помощью «заливки». После этого следует уменьшить изображение до одного пикселя, а затем вернуть ему исходный размер.

Ранее американская корпорация Microsoft пообещала сохранить графический редактор Paint, который до этого признала устаревшим.

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