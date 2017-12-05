В Paint нашли секретную функцию

«Вы знали, что Paint умеет делать градиенты?» — отметил он в комментарии к ролику.

Судя по записи, для создания градиентного фона требуется провести линию через исходный «лист» и закрасить части разными цветами с помощью «заливки». После этого следует уменьшить изображение до одного пикселя, а затем вернуть ему исходный размер.