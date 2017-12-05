МЧС предупреждает о гололедице и снежном накате в Петербурге
В Петербурге ожидается снежный накат и гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области. Скользко в Северной столице станет в среду, 6 декабря.
В Петербурге ожидается снежный накат и гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области. Скользко в Северной столице станет в среду, 6 декабря.
Согласно прогнозу, ночью столбик термометра опустится до -4°С, а днем в городе потеплеет на один градус — до -3°С. Скорость ветра с западных направлений составит до 6 метров в секунду.
Жителей города просят быть особенно осторожными