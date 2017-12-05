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18:42 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

МЧС предупреждает о гололедице и снежном накате в Петербурге

В Петербурге ожидается снежный накат и гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области. Скользко в Северной столице станет в среду, 6 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозу, ночью столбик термометра опустится до -4°С, а днем в городе потеплеет на один градус — до -3°С. Скорость ветра с западных направлений составит до 6 метров в секунду.

Жителей города просят быть особенно осторожными из-за повышения риска травматизма. Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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