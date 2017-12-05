Петербуржец бросился в ледяную реку ради спасения котят

«Через восемь минут мы на месте вытряхиваем из багажника веревки, я уже в обвязке со всем снаряжением. Прибегаем. Плавает пустая подтопленная коробка. На мосту уже стоит спасатель нашего отряда. Он рассказал, что друг заявительницы, не дожидаясь приезда спасателей, проплыл по Карповке, взял котят и его достали обратно с помощью провода. Что я хочу сказать? Нельзя увеличивать количество пострадавших. Ни при каких условиях. Неподготовленный человек в ледяной воде рисковал жизнью», — рассказывают в группе «КОШКИСПАС. Спасаем ваших любимцев. ПСО Экстремум» (https://vk.com/koshkispas).