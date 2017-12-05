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18:17 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржец бросился в ледяную реку ради спасения котят

За котятами в реку Карповку, не дожидаясь приезда спасателей, прыгнул житель Петербурга. Как рассказывают 5 декабря в отряде спасателей-добровольцев «Экстремум», человек здорово рисковал: ведь он совершил свой поступок мало того, что зимой, так ещё и почти ночью.

Врачи, которые осмотрели сиганувшего в воду — её температура, вероятно, стремилась к нулю, — сказали, что здоровье человека не пострадало.

«Через восемь минут мы на месте вытряхиваем из багажника веревки, я уже в обвязке со всем снаряжением. Прибегаем. Плавает пустая подтопленная коробка. На мосту уже стоит спасатель нашего отряда. Он рассказал, что друг заявительницы, не дожидаясь приезда спасателей, проплыл по Карповке, взял котят и его достали обратно с помощью провода. Что я хочу сказать? Нельзя увеличивать количество пострадавших. Ни при каких условиях. Неподготовленный человек в ледяной воде рисковал жизнью», — рассказывают в группе «КОШКИСПАС. Спасаем ваших любимцев. ПСО Экстремум» (https://vk.com/koshkispas).

Что касается спасенных котят, которые плавали по Карповке в картонной коробке, они оказались новорожденными — у них еще даже не раскрылись глаза. Кстати, все они уже обрели новый дом. Кто попытался их утопить, да еще и таким жестоким способом, на данный момент неизвестно.

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