Петербуржец бросился в ледяную реку ради спасения котят
За котятами в реку Карповку, не дожидаясь приезда спасателей, прыгнул житель Петербурга. Как рассказывают 5 декабря в отряде
За котятами в реку Карповку, не дожидаясь приезда спасателей, прыгнул житель Петербурга. Как рассказывают 5 декабря в отряде
Врачи, которые осмотрели сиганувшего в воду — её температура, вероятно, стремилась к нулю, — сказали, что здоровье человека не пострадало.
«Через восемь минут мы на месте вытряхиваем из багажника веревки, я уже в обвязке со всем снаряжением. Прибегаем. Плавает пустая подтопленная коробка. На мосту уже стоит спасатель нашего отряда. Он рассказал, что друг заявительницы, не дожидаясь приезда спасателей, проплыл по Карповке, взял котят и его достали обратно с помощью провода. Что я хочу сказать? Нельзя увеличивать количество пострадавших. Ни при каких условиях. Неподготовленный человек в ледяной воде рисковал жизнью», — рассказывают в группе «КОШКИСПАС. Спасаем ваших любимцев. ПСО Экстремум» (https://vk.com/koshkispas).
Что касается спасенных котят, которые плавали по Карповке в картонной коробке, они оказались новорожденными — у них еще даже не раскрылись глаза. Кстати, все они уже обрели новый дом. Кто попытался их утопить, да еще и таким жестоким способом, на данный момент неизвестно.