Декабрь в Астане впервые за 7 лет будет малоснежным

По данным синоптиков, такое малоснежное начало зимы в Астане наблюдается впервые за последние семь лет. В прошлом году в начале декабря в столице лежал снег высотой десять сантиметров.



В каких именно числах в столицу придет обильный снегопад, неизвестно. По предварительным прогнозам, в конце этой недели возможна вероятность умеренного снега и усиления ветра. В целом декабрь в столице будет ясным.



«Согласно консультативному прогнозу, с господством антициклона будет преобладать ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью 10−20 градусов мороза, днем 2−10 мороза. Ожидается три волны похолодания. (…) В самом конце месяца с прохождением фронтальных разделов ожидается снег, метель, а также усиление ветра. Также в течение месяца ожидается небольшой снег», — рассказала инженер-синоптик долгосрочных прогнозов Казгидромет Айгуль Мынжанова.



Ранее в Казгидромете озвучили консультативный прогноз на зиму. По данным синоптиков, на большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1−2 градуса.