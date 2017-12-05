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19:02 (мск), источник: Kazinform

Декабрь в Астане впервые за 7 лет будет малоснежным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Малоснежным ожидается декабрь в Астане впервые за 7 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный медиацентр.

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Источник: РИА "Новости"

По данным синоптиков, такое малоснежное начало зимы в Астане наблюдается впервые за последние семь лет. В прошлом году в начале декабря в столице лежал снег высотой десять сантиметров.

В каких именно числах в столицу придет обильный снегопад, неизвестно. По предварительным прогнозам, в конце этой недели возможна вероятность умеренного снега и усиления ветра. В целом декабрь в столице будет ясным.

«Согласно консультативному прогнозу, с господством антициклона будет преобладать ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью 10−20 градусов мороза, днем 2−10 мороза. Ожидается три волны похолодания. (…) В самом конце месяца с прохождением фронтальных разделов ожидается снег, метель, а также усиление ветра. Также в течение месяца ожидается небольшой снег», — рассказала инженер-синоптик долгосрочных прогнозов Казгидромет Айгуль Мынжанова.

Ранее в Казгидромете озвучили консультативный прогноз на зиму. По данным синоптиков, на большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1−2 градуса.

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