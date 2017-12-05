Взять на контроль каждого уезжающего из региона поручил аким СКО

«По итогам 11 месяцев выехали из региона свыше 4 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году. Но мы должны прийти к минимуму на следующий год. Это задача всех управлений и акимов. У нас положительное сальдо только по Петропавловску и Кызылжарскому району», — сказал глава региона на заседании областного акимата во вторник.



Во всех остальных районах сальдо отрицательное. Больше чем в прошлом году уехало североказахстанцев из Айыртауского и Есильского районов.



«Когда мы ездили по районам, видели, что работодатели не платят заработную плату, не думают о людях, не создают соответствующие условия. Происходит это при бесконтрольной работе со стороны местных исполнительных органов, низкой координации работы по социальной ответственности бизнеса. По заработной плате посмотрим изменения на следующем заседании. У нас одна из самых низких зарплат по стране. Хотя условия по ведению сельского хозяйства практически такие же и даже лучше соседних регионов. У нас выше рентабельность, урожайность и хорошие природно-климатические условия», — добавил аким СКО.



Одним из вариантов занятости и прибыльным бизнесом аким СКО назвал пчеловодство.



«Один улей в среднем дает до 40 кг меда. У нас килограмм стоит 1,5 тысячи тенге. Доходная часть за сезон может составлять порядка 1 млн тенге. Мы налаживаем связь с Китаем. Там наш мед стоит 6 тысяч тенге. В Пекине — 8 тысяч тенге, в Урумчи — 3 тысячи тенге. Если делать сертификацию продукции, то стоимость увеличивается до 40%. В этом направлении нужно двигаться, использовать резервы», — сказал К. Аксакалов.



На заседании присутствовал председатель ассоциации пчеловодов Олег Гаврилов. Он подтвердил, что при создании медоносной базы один улей может приносить порядка 100 кг меда за сезон.



В этом году в Мамлютском районе создали кооператив пчеловодов. Планируют весной посеять медоносные травы. По словам О. Гаврилова, это даст возможность организовать стационарную пасеку.



«Сейчас нам приходится переезжать с места на место в радиусе 400 км. Стационарная пасека позволит продуктивно собирать мед. Мы планируем создать “пасеку под ключ” в размере 20 семей. В качестве кредита можно выдавать начинающим пчеловодам», — отметил О. Гаврилов.



Затраты на пасеку составят около 1 млн тенге. За сезон пчеловод получит 2 млн тенге. В «пасеку под ключ» будет входить телега, улья, пчелы и все необходимое для пчеловодства. Планирует ассоциация создать школу для обучения пчеловодов.



Глава региона поручил своему заместителю Аскару Сакипкерееву совместно с ассоциацией пчеловодов организовать работу по развитию пчеловодства.



«Такие кооперативы надо организовать в каждом районе. Это занятость, доходы для населения. Организуйте обучение. Надо людей с юга обучать, предусмотреть определенные средства. Это одно из направлений по созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса», — сказал К. Аксакалов.



Аким СКО говорил о том, что помимо госпрограмм, нужно разработать областную, которая позволит создавать дополнительные рабочие места. В декабре она уже должны быть готова. Потом соберут акимов всех сельских округов и расскажут им, какая работа должна проводиться по созданию дополнительных рабочих мест и какой это даст эффект.



«Наша задача — чтобы со следующего года население области стабилизировалось. Каждый человек, который собрался уезжать, должен быть взят на учет. У нас 80% уезжает в другие регионы нашей страны. Причина всем известна: низкая заработная плата, бесконтрольность со стороны местных исполнительных органов. Все это мы должны устранить», — подчеркнул К. Аксакалов.