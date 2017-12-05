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18:27 (мск), источник: Фонтанка

Собор Петра и Павла в Петергофе передадут РПЦ на 100 лет

Приход собора святых апостолов Петра и Павла в Петродворце обратился в городской комитет имущественных отношений (КИО) с просьбой предоставить в безвозмездное пользование на 100 лет здание собора на Санкт-Петербургском проспекте, 32, и здание церковно-приходской школы при соборе на том же проспекте, 43б.

В запросе от 24 ноября отмечено, что оба строения были переданы епархии в бессрочное пользование еще в 1989 году (собор) и в 1993 году (школа). Однако с тех пор документы успели устареть и должны быть переоформлены.

В КИО 5 декабря «Фонтанке» подтвердили, что запрос вызван «бумажными» причинами: в частности, как уточнили в ведомстве, устарело и охранное обязательство на храм. «Однако росчерком пера мы ничего принимать не будем, разосланы соответствующие запросы в комитеты», — заявили в пресс-службе КИО. При этом никаких препятствий к тому, чтобы храм был передан, не имеется, пояснили там, и скорее всего так и будет. Законодательство РФ не ограничивает срок безвозмездного пользования, поэтому запрос на 100 лет, вероятнее всего, удовлетворят.

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