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11:20 (мск), источник: Meduza

Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?

В начал декабря британская ученая Лиза Дебрун выложила в твиттере гифку с прыгающей опорой линии электропередач. Дебрун спросила, знает ли кто-нибудь, почему некоторые слышат звуки, когда смотрят на эту гифку. Многие пользователи твиттера и правда отмечали, что слышат «бумкающий» звук.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дебрун провела опрос среди своих подписчиков. 70% респондентов ответили, что услышали «грохочущий звук», 18% не ощутили ничего, 3% испытали что-то другое, а остальные хотели узнать результат.

Сотрудники «Медузы», посмотревшие гифку, согласились, что какие-то звуки действительно ощущаются, но они не сказали бы, что именно слышат их.

Бумкает, но беззвучно бумкает, в голове. Я сейчас с ума сойду.
Илья Красильщик
Издатель «Медузы»

Как объяснил кандидат психологических наук из Лондонского городского университета Кристофер Фасснидж, люди «слышат» гифку из-за синестезии — нейрологического явления, при котором раздражение одного органа чувств вызывает отклик в другом органе чувств. «Бумканье», которое ощущается в голове, это слуховой ответ на визуальный раздражитель — гифку.

По статистике, кинестетико-слуховую синестезию могут испытывать до 20% людей. Как отмечает Фасснидж, это объясняется тем, что почти все движения связаны со звуками. Другие виды синестезии встречаются намного реже — от 2 до 4%. Например, композитор Николай Римский-Корсаков объединял звуки и цвета — это называется хроместезией.

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