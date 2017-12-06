Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
В начал декабря британская ученая Лиза Дебрун выложила в твиттере гифку с прыгающей опорой линии электропередач. Дебрун спросила, знает ли
В начал декабря британская ученая Лиза Дебрун выложила в твиттере гифку с прыгающей опорой линии электропередач. Дебрун спросила, знает ли
Дебрун провела опрос среди своих подписчиков. 70% респондентов ответили, что услышали «грохочущий звук», 18% не ощутили ничего, 3% испытали
Сотрудники «Медузы», посмотревшие гифку, согласились, что
Бумкает, но беззвучно бумкает, в голове. Я сейчас с ума сойду.
Как объяснил кандидат психологических наук из Лондонского городского университета Кристофер Фасснидж, люди «слышат» гифку
По статистике,