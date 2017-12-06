Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?

Дебрун провела опрос среди своих подписчиков. 70% респондентов ответили, что услышали «грохочущий звук», 18% не ощутили ничего, 3% испытали что-то другое, а остальные хотели узнать результат.

Сотрудники «Медузы», посмотревшие гифку, согласились, что какие-то звуки действительно ощущаются, но они не сказали бы, что именно слышат их.

Бумкает, но беззвучно бумкает, в голове. Я сейчас с ума сойду. Илья Красильщик Издатель «Медузы»

Как объяснил кандидат психологических наук из Лондонского городского университета Кристофер Фасснидж, люди «слышат» гифку из-за синестезии — нейрологического явления, при котором раздражение одного органа чувств вызывает отклик в другом органе чувств. «Бумканье», которое ощущается в голове, это слуховой ответ на визуальный раздражитель — гифку.