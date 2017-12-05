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22:30 (мск), источник: Noi.md

Учащихся призывают публиковать фотографии о состоянии туалетов в своих школах

Детская платформа объявила о начале кампании по изучению мнения детей о том, как соблюдаются их права, особенно в плане гигиенических и санитарных условиях в их школах, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Учащимся предлагается ответить на вопросы анонимной анкеты, снять на видео или сфотографировать состояние туалета в школе, условия, в которых учащиеся могут (или не могут) вымыть руки с мылом и высушить, место, где учащиеся может найти питьевую воду в школе и т. д.

Впоследствии фотографии могут быть опубликованы на Детской платформе следующим образом:

  • сделай учетную запись или зарегистрируйся на monitor.drepturilecopilului.md.
  • выбери фотографию со своего компьютера или телефона и загрузи ее.
  • подожди, пока загруженные файлы будут одобрены администратором.
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Персональные данные детей, которые отправят изображения, не будут преданы гласности.

Почему ты должен это сделать:

— потому что ты имеешь право говорить о том, как обстоят дела в твоей школе.

— потому что Детская платформа — это безопасное и анонимное пространство, где ты можешь свободно сказать то, что некоторые взрослые не хотят слышать.

— потому что команда Детской платформы действительно хочет узнать твое мнение и опыт.

— потому что мы хотим показать взрослым, какой у детей опыт в школе и что они думают о школьной жизни.

Детская платформа — это безопасная онлайн-среда, где дети могут узнать о своих правах, выразить анонимно свое мнение о том, как соблюдаются права детей и сообщать о случаях нарушения прав.

«Подростковой группой, управляющей Детской платформой, помогает Центр информации и документации по правам ребенка (CIDDC). Имея более чем 15-летний опыт продвижения прав детей, команда центра убеждена, что лучше всего разбираются в положении детей сами дети. Эта платформа предназначена для обеспечения безопасного пространства, где дети могут открыто говорить о своем опыте и потребностях», — объясняет координатор проекта.

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