Учащихся призывают публиковать фотографии о состоянии туалетов в своих школах

Учащимся предлагается ответить на вопросы анонимной анкеты, снять на видео или сфотографировать состояние туалета в школе, условия, в которых учащиеся могут (или не могут) вымыть руки с мылом и высушить, место, где учащиеся может найти питьевую воду в школе и т. д.
Впоследствии фотографии могут быть опубликованы на Детской платформе следующим образом:
Персональные данные детей, которые отправят изображения, не будут преданы гласности.
Почему ты должен это сделать:
— потому что ты имеешь право говорить о том, как обстоят дела в твоей школе.
— потому что Детская платформа — это безопасное и анонимное пространство, где ты можешь свободно сказать то, что некоторые взрослые не хотят слышать.
— потому что команда Детской платформы действительно хочет узнать твое мнение и опыт.
— потому что мы хотим показать взрослым, какой у детей опыт в школе и что они думают о школьной жизни.
Детская платформа — это безопасная онлайн-среда, где дети могут узнать о своих правах, выразить анонимно свое мнение о том, как соблюдаются права детей и сообщать о случаях нарушения прав.
«Подростковой группой, управляющей Детской платформой, помогает Центр информации и документации по правам ребенка (CIDDC). Имея более чем 15-летний опыт продвижения прав детей, команда центра убеждена, что лучше всего разбираются в положении детей сами дети. Эта платформа предназначена для обеспечения безопасного пространства, где дети могут открыто говорить о своем опыте и потребностях», — объясняет координатор проекта.