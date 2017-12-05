Студенты рассказали, на какую зарплату рассчитывают

Такую сумму назвали ребята из сел, а иначе они готовы искать лучшей жизни за рубежом. Впрочем, ожидания городской молодежи ниже не намного — 4750 леев. Девушки при этом менее претенциозны, чем парни. Первые готовы приступить к работе за 4 с половиной тысячи. Парни же держат планку в пять тысяч леев.

Впрочем, ожидания разнятся в зависимости от уровня образования. Пять тысяч хотят выпускники вузов. Обладатели дипломов профессиональных школ и колледжей готовы согласиться на три двести — три пятьсот. Окончившие только лицей согласны на три тысячи леев.



Самый большой разброс между желаемой зарплатой и ожидаемым минимумом — у будущих работников сферы искусства. Студенты таких факультетов хотели бы для начала получать пять тысяч в месяц, но считают, что предложат им максимум 3200. Такие же настроения и среди будущих врачей.



Опрос проводился в июле. Участие в нем приняли 409 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. Допустимый уровень погрешности — плюс-минус 4,8%.