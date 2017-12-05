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20:45 (мск), источник: РИА Новости

СМИ опубликовали полицейские протоколы последних дней Лесина

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Газета Washington Post опубликовала статью, основанную на выдержках из полицейских протоколов, в которых описаны последние дни жизни экс-министра печати России Михаила Лесина, умершего в Вашингтоне в 2015 году.

Источник: РИА Новости

Новых выводов авторы статьи не предлагают, за исключением некоторых деталей, таких, как встреча с неназванным другом в отеле Four Seasons за несколько дней до смерти. В основном в материале повторяются уже ранее известные факты, например, об употреблении Лесиным алкоголя.

Протоколы получены изданием официально — на основании запроса по Закону о свободе информации.

Газета отмечает, что многие детали в полицейском отчете закрашены черной краской, например, данные о вскрытии и допросе свидетелей.

Ранее полиция Вашингтона сообщила РИА Новости, что не считает смерть Лесина подозрительной. Так правоохранители прокомментировали статью BuzzFeed, где утверждалось, что сотрудники ФБР считают смерть Лесина убийством вопреки выводам федерального прокурора, а один из анонимных собеседников издания, не имеющий отношения к расследованию, сославшись на неназванных коллег, сказал, что в ФБР «думают, что за этим стоит Кремль».

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При этом ни один из процитированных источников не имел отношения к данному делу, все они ссылались на услышанное от коллег, уточняет издание.

ФБР и министерство юстиции США тогда отказались комментировать заявления анонимных представителей, а офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия заявил, что ему нечего добавить к прежде объявленным выводам о том, что Лесин умер в результате несчастного случая.

Столичное управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР провели подробное расследование смерти Лесина, говорится в заключении офиса федерального прокурора. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с «неопределенной» на «несчастный случай», дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление.

По данным ведомства, установлено, что 57-летний Лесин вошел в свой номер в отеле Dupont Circle в последний раз около 10.48 в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее Россия потребовала у США предоставить материалы расследования на основании двустороннего правового договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.

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