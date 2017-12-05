Шестилетнюю модель из Перми назвали самой красивой девочкой в мире
Про юную красавицу из Прикамья написал известный британский таблоид Daily Mail.
Про юную красавицу из Прикамья написал известный британский таблоид Daily Mail.
Британский таблоид Daily Mail написал про юную модель из Перми, которую называют самой красивой девочкой в мире.
«Шестилетнюю девочку из России признают “самой красивой девочкой в мире”, она следует по стопам французской модели Тилан Блондо (в 2011 г. её назвали самой красивой девочкой в мире — Авт.). Анастасия К. уже собрала целый легион поклонников в Интернете, которых восхищают её яркие голубые глаза и кукольные черты лица. Девочка является успешной детской моделью, снимается в рекламных кампаниях. Число подписчиков на её страничку в Инстаграме, которую ведёт её мама Анна, превышает 500 тысяч человек. Некоторые поклонники юной красавицы уверены, что в будущем она превзойдёт известную русскую модель Ирину Шейк», — пишет британское издание.
Мама юной модели Анна Князева ведёт её Инстаграм с июля 2015 года. Девочка уже засветилась в качестве модели нескольких крупных российских и мировых брендов.