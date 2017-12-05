Шестилетнюю модель из Перми назвали самой красивой девочкой в мире

«Шестилетнюю девочку из России признают “самой красивой девочкой в мире”, она следует по стопам французской модели Тилан Блондо (в 2011 г. её назвали самой красивой девочкой в мире — Авт.). Анастасия К. уже собрала целый легион поклонников в Интернете, которых восхищают её яркие голубые глаза и кукольные черты лица. Девочка является успешной детской моделью, снимается в рекламных кампаниях. Число подписчиков на её страничку в Инстаграме, которую ведёт её мама Анна, превышает 500 тысяч человек. Некоторые поклонники юной красавицы уверены, что в будущем она превзойдёт известную русскую модель Ирину Шейк», — пишет британское издание.