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22:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

Шестилетнюю модель из Перми назвали самой красивой девочкой в мире

Про юную красавицу из Прикамья написал известный британский таблоид Daily Mail.

Британский таблоид Daily Mail написал про юную модель из Перми, которую называют самой красивой девочкой в мире.

«Шестилетнюю девочку из России признают “самой красивой девочкой в мире”, она следует по стопам французской модели Тилан Блондо (в 2011 г. её назвали самой красивой девочкой в мире — Авт.). Анастасия К. уже собрала целый легион поклонников в Интернете, которых восхищают её яркие голубые глаза и кукольные черты лица. Девочка является успешной детской моделью, снимается в рекламных кампаниях. Число подписчиков на её страничку в Инстаграме, которую ведёт её мама Анна, превышает 500 тысяч человек. Некоторые поклонники юной красавицы уверены, что в будущем она превзойдёт известную русскую модель Ирину Шейк», — пишет британское издание.

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Мама юной модели Анна Князева ведёт её Инстаграм с июля 2015 года. Девочка уже засветилась в качестве модели нескольких крупных российских и мировых брендов.

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