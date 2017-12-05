В Молдове начала работать почта Деда Мороза
Все дети республики с 5 декабря могут отправить письмо Деду Морозу, а доставит его по назначению ГП «Почта Молдовы» — смотрите кадры открытия в фотоленте Sputnik.
Все дети республики с 5 декабря могут отправить письмо Деду Морозу, а доставит его по назначению ГП «Почта Молдовы» — смотрите кадры открытия в фотоленте Sputnik.
Почти два десятилетия в преддверие зимних праздников в Молдове появляется такая услуга. Каждый ребенок может написать письмо Деду Морозу и получить на него ответ в специальном конверте без марок и почтовых пошлин. Отправляя конверт, достаточно указать на нем адресатом Деда Мороза.
Такая акция впервые была проведена в Молдове в 2001 году, когда благотворительный детский фонд «Clipa siderală» основал «Академию Деда Мороза». С тех пор тысячи детей в республике отправили Дедушке свое послание и получили ответ.
Цель акции — поддержать традиции и укрепить легенды, связанные с этим персонажем.