В Молдове начала работать почта Деда Мороза

Почти два десятилетия в преддверие зимних праздников в Молдове появляется такая услуга. Каждый ребенок может написать письмо Деду Морозу и получить на него ответ в специальном конверте без марок и почтовых пошлин. Отправляя конверт, достаточно указать на нем адресатом Деда Мороза.