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21:31 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове начала работать почта Деда Мороза

Все дети республики с 5 декабря могут отправить письмо Деду Морозу, а доставит его по назначению ГП «Почта Молдовы» — смотрите кадры открытия в фотоленте Sputnik.

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Почти два десятилетия в преддверие зимних праздников в Молдове появляется такая услуга. Каждый ребенок может написать письмо Деду Морозу и получить на него ответ в специальном конверте без марок и почтовых пошлин. Отправляя конверт, достаточно указать на нем адресатом Деда Мороза.

Такая акция впервые была проведена в Молдове в 2001 году, когда благотворительный детский фонд «Clipa siderală» основал «Академию Деда Мороза». С тех пор тысячи детей в республике отправили Дедушке свое послание и получили ответ.

Цель акции — поддержать традиции и укрепить легенды, связанные с этим персонажем.

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