Хаматова назвала слухи об уходе из «Современника» «безжалостным враньем»

Источник: РИА "Новости"

«Это не просто слухи, это безжалостное вранье! Я просто апрель-май не буду играть спектакли», — уточнила она. По словам Хаматовой, она уйдет в «академический отпуск». «Просто творческая пауза. Я остаюсь в театре, но за кулисами», — заверила актриса.

Ранее в пресс-службе театра заявили, что информация об уходе актрисы Чулпан Хаматовой из труппы — «неправда». Кроме того, помощница актрисы Гульнара Сарбулатова говорила, что у нее нет такой информации. «Она играет в спектаклях, можете посмотреть по афишам», — добавила она.

О том, что Хаматова уходит из «Современника», 5 декабря сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на один источник.