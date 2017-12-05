Хаматова назвала слухи об уходе из «Современника» «безжалостным враньем»
В разговоре с РБК актриса Чулпан Хаматова сообщила, что считает слухи о ее возможном уходе из театра «Современник» недостоверными.
В разговоре с РБК актриса Чулпан Хаматова сообщила, что считает слухи о ее возможном уходе из театра «Современник» недостоверными.
«Это не просто слухи, это безжалостное вранье! Я просто
Ранее в
О том, что Хаматова уходит из «Современника», 5 декабря сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на один источник.
Хаматова играет в «Современнике» с 1998 года. Она играла в спектаклях «Три товарища», «Три сестры», «Гроза», «Мамапапасынсобака» и многих других.