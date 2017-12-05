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22:35 (мск), источник: РБК

Хаматова назвала слухи об уходе из «Современника» «безжалостным враньем»

В разговоре с РБК актриса Чулпан Хаматова сообщила, что считает слухи о ее возможном уходе из театра «Современник» недостоверными.

Источник: РИА "Новости"

«Это не просто слухи, это безжалостное вранье! Я просто апрель-май не буду играть спектакли», — уточнила она. По словам Хаматовой, она уйдет в «академический отпуск». «Просто творческая пауза. Я остаюсь в театре, но за кулисами», — заверила актриса.

Ранее в пресс-службе театра заявили, что информация об уходе актрисы Чулпан Хаматовой из труппы — «неправда». Кроме того, помощница актрисы Гульнара Сарбулатова говорила, что у нее нет такой информации. «Она играет в спектаклях, можете посмотреть по афишам», — добавила она.

О том, что Хаматова уходит из «Современника», 5 декабря сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на один источник.

Хаматова играет в «Современнике» с 1998 года. Она играла в спектаклях «Три товарища», «Три сестры», «Гроза», «Мамапапасынсобака» и многих других.

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