Десятки домов отключат от электроэнергии в Астане 6 декабря

«Дорогие жители Астаны, 6 декабря будет внеплановое отключение электроэнергии в некоторых районах столицы, поэтому заранее подготовьте все свои домашние дела!» — говорится в сообщении медиацентра акимата столицы в Фейсбуке. Также приведена таблица с указанием адресов домов, где будет отключен свет.