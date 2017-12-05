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5 декабря, источник: Kazinform

Десятки домов отключат от электроэнергии в Астане 6 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Акимат Астаны предупредил о внеплановом отключении света жителей столицы, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие жители Астаны, 6 декабря будет внеплановое отключение электроэнергии в некоторых районах столицы, поэтому заранее подготовьте все свои домашние дела!» — говорится в сообщении медиацентра акимата столицы в Фейсбуке. Также приведена таблица с указанием адресов домов, где будет отключен свет.

Так, света не будет в ряде домов по улицам Кенесары, Пушкина, Кравцова, Бейбитшилик, Дукенулы, по проспектам Республики, Женис, Тлендиева.

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