Десятки домов отключат от электроэнергии в Астане 6 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Акимат Астаны предупредил о внеплановом отключении света жителей столицы, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Акимат Астаны предупредил о внеплановом отключении света жителей столицы, передает МИА «Казинформ».
«Дорогие жители Астаны, 6 декабря будет внеплановое отключение электроэнергии в некоторых районах столицы, поэтому заранее подготовьте все свои домашние дела!» — говорится в сообщении медиацентра акимата столицы в Фейсбуке. Также приведена таблица с указанием адресов домов, где будет отключен свет.
Так, света не будет в ряде домов по улицам Кенесары, Пушкина, Кравцова, Бейбитшилик, Дукенулы, по проспектам Республики, Женис, Тлендиева.