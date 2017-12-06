Патриарх Александрийский и всей Африки прибыл в Петербург

Источник: РИА Новости

Отмечается, что патриарх Феодор II прибыл в Северную столицу после участия в Архиерейском соборе Русской православной церкви.

Вице-губернатор Говорунов, приветствуя высокого гостя, отметил, что встречи в Петербурге послужат делу укрепления мира, защиты христианских и общечеловеческих ценностей.

«Я очень рад спустя 30 лет вновь приехать в Санкт-Петербург — великий город. Я хотел бы передать привет и благословение африканского континента», — сказал патриарх Феодор II, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в Африке православие исповедуют в 54 странах. Православная церковь ведет свою миссионерскую деятельность в тысяче школ и больниц.

Визит Патриарха Александрийского и всей Африки в Петербург пройдет с 5 по 7 декабря.