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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Александрийский и всей Африки прибыл в Петербург

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прибыл с визитом в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что патриарх Феодор II прибыл в Северную столицу после участия в Архиерейском соборе Русской православной церкви.

Вице-губернатор Говорунов, приветствуя высокого гостя, отметил, что встречи в Петербурге послужат делу укрепления мира, защиты христианских и общечеловеческих ценностей.

«Я очень рад спустя 30 лет вновь приехать в Санкт-Петербург — великий город. Я хотел бы передать привет и благословение африканского континента», — сказал патриарх Феодор II, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в Африке православие исповедуют в 54 странах. Православная церковь ведет свою миссионерскую деятельность в тысяче школ и больниц.

Визит Патриарха Александрийского и всей Африки в Петербург пройдет с 5 по 7 декабря.

Шестого декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, предстоятель Александрийской православной церкви возглавит праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Он также посетит Казанский кафедральный собор, храм Воскресения Христова «Спас-на-Крови», Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Николаевский Кронштадтский Морской собор, мемориальную квартиру святого праведного Иоанна Кронштадтского, Иоанновский ставропигиальный монастырь и часовню святой блаженной Ксении Петербургской.

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