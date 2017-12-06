Патриарх Александрийский и всей Африки прибыл в Петербург
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прибыл с визитом в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прибыл с визитом в
Отмечается, что патриарх Феодор II прибыл в Северную столицу после участия в Архиерейском соборе Русской православной церкви.
«Я очень рад спустя 30 лет вновь приехать в
Он отметил, что в Африке православие исповедуют в 54 странах. Православная церковь ведет свою миссионерскую деятельность в тысяче школ и больниц.
Шестого декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, предстоятель Александрийской православной церкви возглавит праздничную Божественную литургию в