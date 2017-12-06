Алексей Венедиктов: Я дарю Собчак сережки за миллион? Да меня дома убили бы!

Источник: Комсомольская правда

— Леш, привет! Сразу замечу — я не заглядываю в твой карман!

— Саш, ну, — какой разговор?!

— А я просто уточняю. Вот зачитываю: Венедиктов подарил телеведущей серьги. И говорят, что за 1,1 миллиона рублей.

— Первое. Я не увожу Собчак из ее семьи и сам из своей не ухожу.

— (недоуменно) То есть?

— Ни-ку-да! (радостно) Инсинуации ведь…

— А такие есть версии, да?

— (ехидно) Ну да, я понял, что народ решил — такой подарок означает романтические отношения. Не означает. Я очень верный муж.

— Я тоже.

— Смотри, какая история. Пять лет, или четыре года назад был аукцион в пользу пострадавших в Тбилиси от наводнения. И там я участвовал, и Собчак тоже. Я там купил серьги какого-то дизайнера. Потому что там нужно было восстанавливать школу, я к этому очень трогательно отношусь.

— А сколько ты отдал за сережки?

— Абсолютно не помню! Конечно, не миллион. У меня таких денег не было. И тут же Собчак, которая там была, написала в Твиттере, что наверняка Венедиктов подарит эти серьги Лесе Рябцевой. Дескать, купил для нее.

— Я бы тоже так подумал.

— Подожди! Во-первых, меня чуть не выгнали из дома. Когда моя жена все это прочитала… А моя жена не носит серьги! Было очевидно, что я покупал не ей. (в голосе Венедиктова сквозит обида) А я просто вложил в благотворительность. И они у меня эти четыре года валялись в ящике. На работе. Но я отбивался от жены три недели! И заодно от Леси. (упавшим голосом) Потому что она тоже орала, у нее был роман в тот момент.

— С кем? С Венедиктовым?

— У меня не было с ней романа, Саша! (голос главреда задрожал) И вот тут Ксения пришла на эфир к нам. И так весело со мной начала разговаривать. И я решил: ах так! Сейчас я тебя смущу. Открыл ящик стола, вытащил эту коробочку. И открыл. Она их тут же узнала! Я первый раз в жизни увидел, как она покраснела!

— Молодец!

— Я ей напомнил: ты мне сделала тогда неудобно, теперь я тебе сделаю неудобно. И подарил. Она тут же надела. Поцеловала меня. С криком — «Мне даже друзья такие не дарят!» Я говорю: «Это не дружеский, это абсолютно антидружеский подарок!» Собственно, всё. Я ей отомстил.

— А вот твоя супруга прочитает это в «Комсомолке», и…

— А я ей сказал уже.

— Но цену сережек ты так и не вспомнил?

— Реально не помню!

— Вот и я подумал: Венедиктов не будет за миллион дарить.