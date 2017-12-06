F-35 начал разваливаться в полете

Источник: AP 2017

Поскольку перед полетом самолеты проходят проверку, американские военные предполагают, что деталь самолета была утеряна, когда F-35 находился в воздухе. Пропажа обнаружилась после приземления истребителя.

Инцидент произошел 30 ноября 2017 года в ходе тренировочного полета в ста километрах к востоку от Окинавы, тогда же о нем написали японские СМИ, в частности, Nippon News Network. Американские военные признали произошедшее только 4 декабря.

Ранее сообщалось, что ВВС США за последние несколько месяцев зафиксировали значительный всплеск «физиологических эпизодов» (случаев необъяснимого ухудшения самочувствия пилотов), сопровождающих эксплуатацию истребителей F-35.