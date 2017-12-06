Прогноз погоды по Казахстану на среду, 6 декабря
С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами сохраняются снег, туман, гололед, усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами сохраняются снег, туман, гололед, усиление ветра.
В Акмолинской области местам ожидается туман, низовая метель, усиление ветра 15−20 м/с, передает Казгидромет.
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В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.
В Мангистауской, Актюбинской областях местами усиление ветра 15−20, в Мангистауской области порывы 23 м/с.
В Жамбылской,
В Алматинской, Кызылординской,