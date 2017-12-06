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07:17 (мск), источник: Forbes.kz

Прогноз погоды по Казахстану на среду, 6 декабря

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами сохраняются снег, туман, гололед, усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 100% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Forbes.kz

В Акмолинской области местам ожидается туман, низовая метель, усиление ветра 15−20 м/с, передает Казгидромет.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гололед, метель, усиление ветра 15−20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Мангистауской, Актюбинской областях местами усиление ветра 15−20, в Мангистауской области порывы 23 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Атырауской областях местами — туман, гололед, в Атырауской области местами усиление ветра 15−20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами — туман.

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